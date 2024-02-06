Директор отмененной в России Кристины Орбакайте принял решение уволиться

Концертный директор Кристины Орбакайте Александр Качан «отрекся» от певицы после отмены ее гастрольного тура в Сибири. Об этом рассказал музыкальный обозреватель Владимир Полупанов.

По его словам, в ходе личной беседы Качан сообщил, что у 52-летней дочери Аллы Пугачевой нет шансов на дальнейшую работу и гастроли в России.

«Если даже концертный директор отрекся от Орбакайте, это означает, что у нее все меньше шансов работать в России», — рассказал Полупанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

По мнению обозревателя, певица сможет выступать только на небольших корпоративах. Полупанов также напомнил, что перед Новым годом проживающая в США Орбакайте приезжала в Москву, чтобы выступить на «Песне года». По его мнению, она сделала это не ради денег, а чтобы напомнить о своем существовании.

Ранее гастроли Орбакайте отменили в Братске, Иркутске, Улан-Удэ, Красноярске и Новосибирске.

Сообщалось также, что певица уже получила часть гонорара за несостоявшийся тур. Об этом рассказал музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко.

Кроме того, критик Сергей Соседов не исключил, что карьера дочери Аллы Пугачевой в России может вскоре завершиться.