Юрист объяснил, как отразится на наказании Блиновской уход ее мужа на СВО

Участие мужа Елены Блиновской в СВО никак не отразится на ее наказании. Такое мнение высказал юрист Дмитрий Григорьев.

Блиновской не получится выйти из СИЗО или смягчить наказание до домашнего ареста, благодаря участию мужа в спецоперации.

Юрист отметил, что уголовная ответственность всегда несет персональный характер. Поэтому правовые изменения от 23 марта 2024 года могут сказаться только на самом Алексее Блиновском. При этом он добавил, что самого участия в СВО будет недостаточно.

«Освобождение от уголовной ответственности возможно только по завершении службы или при получении государственной награды соответствующего уровня», — цитирует юриста Telegram-канал РЕН ТВ.

Елену Блиновскую обвиняют в умышленной неуплате налогов. Общая сумма претензий к онлайн-коучу составила более 906 миллионов рублей. Блиновская находится под арестом в СИЗО с января 2024 года.

Напомним, Блиновский уехал на СВО ради спасения бизнеса, поскольку некоторые его компании оказались в процессе ликвидации. Супруг блогерши занимается сборкой беспилотников в зоне СВО. Уточняется, что на время пребывания в зоне СВО муж блогерши вправе отсрочить уплату налогов, при этом пени со штрафами взиматься не будут.