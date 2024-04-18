Телеведущему Ивану Урганту пришлось объясняться с налоговой из-за Блиновской

Телеведущему Ивану Урганту пришлось объясняться с налоговой из-за Елены Блиновской. Об этом сообщает Telegram-канал Светский хроник.

В 2021 году Елена Блиновская с размахом отметила день рождения. Ведущими торжества стали Иван Ургант и Ксения Собчак. Одна из фирм Елены заключила договор с Иваном и оплатила его услуги. Еще во время праздника блогерша намекнула, что заплатила Урганту внушительную сумму. Как сообщает источник, телеведущему пришлось объясняться с налоговой после получения гонорара.

На данный момент Иван никак не комментировал сообщения СМИ.

Ранее продюсер Константин Эрнст позвонил Урганту на съемках КВН и поздравил его с днем рождения. Подробности смотрите в этой новости.

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