Уехавший Меладзе продолжает зарабатывать в РФ: названа сумма его многомиллионной прибыли

Доходы уехавшего из РФ Константина Меладзе увеличились в 5 раз. Чистая прибыль его компании за 2024 год приблизилась к 100 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, композитор, уехавший из РФ после начала СВО, продолжает зарабатывать в России. Его компания ООО «Меладзе Мьюзик» за 2024 год заработала 85,3 млн. Для сравнения — в 2023-м чистая прибыль лейбла была в пять раз меньше — 16,7 млн.

Известно, что «Меладзе Мьюзик» принадлежат товарные знаки «Дакота», «Инь-Янь», «БИС», «МБЭНД» и звукозаписывающая студия. На стримингах под этим лейблом выходят песни братьев Меладзе, Веры Брежневой, а также артистки под ником SOFA.

Ранее сообщалось, что Константин Меладзе побоялся возвращаться в Россию на годовщину смерти отца. Ему показывал могилу по видеосвязи брат Валерий. Подробности читайте в этой новости.

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