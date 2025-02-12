Раскуплены почти все билеты: Анна Седокова даст первый концерт после смерти Яниса Тиммы

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова в феврале даст первый концерт после смерти бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Кроме того, в апреле и в мае у певицы уже запланированы частные выступления на свадьбе и дне рождения.

Как пишет Kp.ru, на концерт Седоковой 14 февраля в Казахстане раскуплены практически все билеты. В продаже остались только самые дорогие места (19 тысяч рублей по текущему курсу).

Как сообщили изданию организаторы мероприятия, гонорар Анны Седоковой и музыкантов за этот концерт составил 1,2 миллиона рублей. Половину суммы артистка уже получила.

При этом в Москве и ближайших регионах Седокова готова спеть хиты «ВИА Гры» и свои собственные песни за 1 миллион рублей или даже за 900 тысяч рублей.

«Число запросов на концерты Анны Седоковой в этом году никак не изменилось. Но их всегда было немного - по сравнению с ее более именитыми коллегами. Но и это тоже хорошие заработки. Седокова никогда не была топовой артисткой. Она неплохо зарабатывала всегда в различных телешоу и разовыми концертами», - рассказал менеджер агентства по организации мероприятий.

Ранее Анна Седокова после смерти Яниса Тиммы поставила на паузу свой бизнес по продаже одежды. За год он приносил артистке выручку около 25 млн рублей и 6 млн рублей чистой прибыли.