Показывали могилу по видеосвязи: почему Меладзе не приехал в Россию на годовщину смерти отца

Константин Меладзе побоялся возвращаться в РФ на годовщину смерти отца. Ему показывал могилу по видеосвязи брат Валерий. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В начале 2025 года Валерий Меладзе приехал в Россию на могилу отца. Вместе с ним были замечены дочери Софья и Арина. Все это время с ними находился на связи Константин: ему показали место захоронения, дали сказать несколько слов покойному, а потом — поговорить с родственниками.

По информации источника, у Константина Меладзе есть два гражданства — Грузии и Украины. В России композитор оформлял вид на жительство. Но, по закону, каждый год иностранцы должны лично подтверждать, что находились в РФ минимум шесть месяцев. Однако Меладзе уехал из Москвы после начала СВО и не смог продлить ВНЖ. В РФ он все еще может въезжать по своим паспортам без виз, но не решается. При этом у Константина в России остался бизнес — компания «Меладзе мьюзик», которая продолжает зарабатывать миллионы.

Из России Меладзе уехал вместе с Верой Брежневой, с которой вскоре развелся.

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