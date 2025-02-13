Певец Джиган выступил в Израиле на свадьбе дочери главного раввина России

Певец Джиган выступил на свадьбе дочери главного раввина России Берла Лазара и сына раввина Одессы и юга Украины Авраама Вольфа. На церемонии рэп-исполнитель взял микрофон и спел «Нет, нет никого, кроме Бога одного».

Соответствующие кадры приводит Telegram-канал Baza.

Лазар представил певца словами «Это Джига наш». Джиган общался с гостями вечера – их было около 200.

Свадьба Ривки Лазар и Шолома Вольфа состоялась в городе Маале-Адумим. Церемония велась на русском языке и иврите.

Торжество проходило на территории современного торгового комплекса. Невеста была с покрытой головой, а жених Шолем читал про себя молитвы, после чего надел кольцо на палец невесты и разбил бокал, как предусматривает традиция.

Ранее сообщалось, что дочь балерины Анастасии Волочковой собирается замуж. Танцовщица потратит на мероприятие 10 млн рублей. Торжество пройдет в Санкт-Петербурге в конце апреля, место выбирала Ариадна.