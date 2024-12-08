Солистку группы Artik & Asti заподозрили в беременности

Солистку группы Artik & Asti снова заподозрили в беременности.

Seville появилась на концерте «Песня года» в черном обтягивающем платье из бархатной ткани и оперением к низу. Из аксессуаров на девушке были перчатки, сделанные из той же ткани, что и наряд, а также чокер с золотой подвеской на шее.

Из-за платья, которое сильно обтягивало и идеально подчеркивало фигуру, девушку вновь заподозрили в беременности. А все из-за неудачного ракурса сбоку, с которого была сфотографирована Seville. Поклонникам показалось, что у певицы виден небольшой живот.

Артистку уже не в первый раз подозревают в положении. Так, весной прошлого года, в СМИ также появились слухи о том, что Seville находится в ожидании первенца.

Однако сейчас такие новости могут показаться реальными из-за предложения руки и сердца, которое солистка получила в свой день рождения от артиста TONI. Но сама певица отказывается как-либо комментировать свою личную жизнь, подчеркнув, что она расскажет все, когда сама будет к этому готова.

Сам TONI в лично блоге однажды поделился фотографией с записью «Утро 19.09.24. Самый важный момент моей жизни». После чего артистка прокомментировала запись и ответила, что теперь так будет всегда.

Ранее мы писали о том, что Seville подсказала Филиппу Киркорову, как справиться с боязнью насекомых.

Также сообщалось, что беременная невестка Валерии рассказала о своем самочувствии.