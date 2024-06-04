«Мы договорились о свободных отношениях»: певица Нюша раскрыла правду о браке с экс-супругом

Певица Нюша, которая недавно объявила о разводе с бизнесменом Игорем Сивовым, спустя семь лет брака, сделала неожиданное признание. В интервью для YouTube-канала FAMETIME TV артистка раскрыла, что у нее были свободные отношения с экс-супругом.

По словам Нюши, больше года назад они с предпринимателем приняли решение перевести свои отношения в свободный формат. Исполнительница хита «Выше» считает, что уже в тот период они оба были готовы к разрыву.

«В какой-то момент мы договорились о свободных отношениях. Я думаю, что это был этап, накануне которого мы оба готовы были разойтись. Случилось это примерно полтора года назад. У нас были разные эксперименты в отношениях, пробовали разные стратегии… В какой-то момент морально стали готовы к разводу», — призналась Нюша.

Напомним, сообщения о проблемах в браке певицы и бизнесмена неоднократно появлялись в СМИ. В 2022 году Нюша призналась, что муж изменял ей, но она смогла его простить и «обрести новую версию себя» через это испытание.

В начале этого года обострились слухи о разводе пары. Тогда артистка перестала выкладывать совместные фото с супругом в соцсетях, а затем появилась на публике без обручального кольца. Более того, мужчину, похожего на мужа знаменитости, заметили в компании незнакомки. Однако ни Нюша, ни Игорь Сивов никак не комментировали ситуацию.

В конце мая Нюша подала на развод с мужем Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица признавалась, что они уже давно не вместе, но долгое время это не афишировали. Артистка отмечала, что между ними «прекрасные отношения и взаимопонимание». Пара состояла в браке с 2017 года. Через год у них родилась дочь Серафима-Симба, а в 2021 году — сын Саффрон.

Ранее мы писали о том, что экс-супруг Нюши Игорь Сивов заявил, что не верит в понятие «измена».