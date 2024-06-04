Блогер Настя Ивлеева открывает азиатский ресторан с отсылкой на «голую» вечеринку. Анонс мероприятия появился в аккаунте ресторана в соцсети.

После «голой» вечеринки в 2023 году стало известно, что Ивлеева открывает ресторан Nudles с говорящим названием. Ранее в меню заведения были коктейли «Слезы Ивлеевой» и «Почти голый коктейль», однако из-за скандала Насте пришлось пересмотреть названия на многие позиции. В честь открытия ресторана блогер устраивает новую вечеринку, которая пройдет 7 и 8 июня.

Вход на мероприятие платный — 2 тысячи рублей, в день вечеринки билеты подорожают на тысячу рублей. На этот раз Настя отказалась от дресс-кода «почти голые» в пользу «современной азиатской уличной моды». На данный момент нет информации, будет ли сама Ивлеева на мероприятии.

«Отправляемся в путешествие по настоящей ночной Азии вместе с Анастасией Ивлеевой», — написано в аккаунте ресторана.

Ранее сообщалось, что счета Насти Ивлеевой могут заблокировать из-за огромного долга перед ФНС. Подробности читайте в этой новости.

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