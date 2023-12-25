Уехавший из России комик пожаловался на снижение доходов

Популярный стендап-комик Гарик Оганисян рассказал о негативном последствии эмиграции из России. Соответствующее заявление артиста прозвучало в выпуске на YouTube-канале юмориста Алексея Шуплякова.

«Если статистически брать, то просмотры упали. Если брать финансово, то тоже меньше», — признался юморист.

Оганисян также сравнил себя с другими комиками, которые решили остаться в России, в частности, с Сергеем Орловым. По его словам, Орлов трижды выступал перед полным залом на концертной площадке «Крокус Сити Холл» в Москве. При этом в Ереване на выступление артиста продается по пять билетов.

Юморист добавил, что после отъезда из России он почувствовал также отдаление с публикой.

Ранее Сергей Орлов рассказал, сколько зарабатывает за один концерт.

Также сообщалось, что стендап-комик Александр Долгополов пожаловался на высокие цены и большие налоги в Германии.