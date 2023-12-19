Комик Сергей Орлов рассказал, сколько зарабатывает за один концерт

Известный стендап-комик Сергей Орлов раскрыл свой заработок. Соответствующее заявление артиста прозвучало в эфире YouTube-шоу «Вопрос ребром».

По словам юмориста, месяц назад он разместил свой стендап-концерт в платном сервисе. Комик уточнил, что любой желающий мог приобрести доступ к выступлению за 299 рублей. Он также подчеркнул, что подобная модель продолжительное время существует в западных странах, вследствие чего он вместе со своей командой решил опробовать аналогичный формат в России.

Орлов признался, что доступ к концерту купили порядка 47 тысяч человек, позволив ему заработать около 14 млн рублей. При этом артист объяснил, что из этой суммы он должен будет заплатить комиссию и покрыть прочие расходы.

Ранее актер Борис Галкин не удивился падению доходов 74-летней певицы Аллы Пугачевой. Артист объяснил, что в Европе «каждая копейка считается».

Также сообщалось, что певица Земфира* (признана иноагентом на территории РФ) подняла цены на концерты для россиян до 333 тысяч рублей.

*(признана иноагентом на территории РФ)