Комик Долгополов пожаловался на высокие цены и большие налоги в Германии

Известный российский стендап-комик Александр Долгополов заявил, что столкнулся с высокими ценами и налогами в Германии. Соответствующее высказывание артиста прозвучало в разговоре с юмористом Михаилом Шацем* (признан иноагентом на территории РФ) и Гариком Оганисяном на YouTube.

По словам комика, в Берлине очень дорогая недвижимость. Он подчеркнул, что в западных странах в настоящий момент зафиксирован кризис жилья, поэтому в Германии крайне проблематично найти квартиру.

«Квартира, в которой я живу, — это мое самое дорогое жилье в жизни. (...) Это маленькая однушка, очень маленькое жилье», — сказал Долгополов.

Юморист признался, что жизнь в Берлине для мигранта обходится дорого. Комик уточнил, что ему приходится тратить порядка 200-300 евро на оплату страховки, поскольку ее отсутствие может стать поводом для депортации.

Помимо этого, артист рассказал, что в Германии очень большие налоги.

«Помимо подоходного налога, здесь всякие безумные налоги. Налог на радио ты должен платить, даже если ты не слушаешь радио, налог на религию, если ты верующий человек», - сообщил Долгополов.

Ранее уличенная в вебкаме бывшая супруга стендап-комика Славы Комиссаренко намекнула, что он хочет к ней вернуться.

*признан иноагентом на территории РФ