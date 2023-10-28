Уехавший из России историк моды Александр Васильев раскрыл свое местонахождение

Историк моды Александр Васильев опроверг слова певицы Надежды Бабкиной, заявившей, что он продолжает жить в Москве. Бывший ведущий шоу «Модный приговор» уехал из России в 2022 году.

«Я сейчас нахожусь в Анталье. У меня же нет работы в России, поэтому я зарабатываю деньги только за границей. Я в России в чёрном списке», – сказал искусствовед в беседе с изданием «Абзац».

Васильев также заверил, что в настоящее время его выставки проходят в Чехии, Латвии и Эстонии. Кроме того, он планирует провести мастер-классы в Таллине, Риге, Париже, Батуми и Дубае. По словам историка моды, у него много творческих планов, которые он намерен воплотить в жизнь за границей.

Ранее стало известно, что программа «Модный приговор» вернётся в эфир Первого канала, но без Васильева в качестве ведущего.

Мы писали, что Александр Васильев отреагировал на слова певицы Надежды Бабкиной не рассуждать о политике. Накануне артистка назвала телеведущего «необразованным» в этом вопросе. Он с иронией заявил, что историки моды в политике не могут разбираться. В ней могут разбираться только певицы.