«Модный приговор» возвращается в эфир без Васильева и Бабкиной

Программа «Модный приговор» выходила в эфир Первого канала 16 лет, но в начале 2022 года съемки приостановили на неопределенный срок. Бессменными ведущими популярного шоу были историк моды Александр Васильев, эксперт Эвелина Хромченко, певица Надежда Бабкина и телеведущая Юлия Барановская.

По данным Kp.ru, съемки новых выпусков «Модного приговора» начнутся в конце октября. При этом пока неизвестно, останется шоу ежедневным или станет выходить только по выходным дням.

В настоящий момент на роль ведущих утверждена только Барановская. По кандидатуре Хромченко идут переговоры, а вот Бабкина точно не вернется, так как она занята в проектах на НТВ.

Как выяснило издание, в «Модном приговоре» больше не появится и Александр Васильев, так как он в начале 2022 года покинул Россию. На его место сейчас претендуют сразу несколько известных дизайнеров, но должность ведущего пока остается вакантной.

Ранее мы писали, что летом Александр Васильев объявился на фестивале певицы Лаймы Вайкуле в Юрмале. Его заметили рядом с 74-летней артисткой Аллой Пугачевой. До этого историк моды некоторое время не появлялся на публике.