Васильев язвительно отреагировал на совет Бабкиной не рассуждать о политике

Историк моды Александр Васильев отреагировал на слова певицы Надежды Бабкиной не рассуждать о политике. Накануне артистка назвала телеведущего «необразованным» в этом вопросе.

«Она совершенно права. Историки моды в политике не могут разбираться. В ней могут разбираться только певицы. Вот так и процитируйте: историки моды не понимают ничего в этом, а певицы понимают всё», — сказал Васильев в интервью с Абзацем.

Ранее Надежда Бабкина раскритиковала умственные способности историка моды.

Она добавила, что те, кто не смыслят в политике, как Васильев, не должны высказываться на такие серьезные темы. «Когда ты ничего не понимаешь, ты лучше не рассуждай», — заявляла народная артистка.

Бабкина подтвердила слова Васильева о том, что он периодически живет в московской квартире и рассказала, что историк моды очень скучает по телепроектам в России.

Певица работала вместе с Васильевым в передаче «Модный приговор» с 2010 по 2022 год.

Сейчас ведущий проживает за границей. Историк моды отметил: уход с ТВ не повлиял на его заработок. Многие считали, что из-за отсутствия проекта Васильев «помрет с голоду». Однако, по словам знаменитости, у него нет проблем с финансами. В качестве аргумента он привел имеющееся за границей имущество.