Уехавший из РФ Смольянинов* вынужден петь в кафе, чтобы заработать на жизнь

Уехавший из России в Латвию актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом пишет Telegram-канал Russian Fox.

Как признался артист, он начал писать песни около трех лет назад. Актер выступает вместе с пианистом, называя это «камерным-камерным» составом группы cheLovek.

Зрителями подобных выступлений Смольянинова*, как правило, выступают посетители кафе и разносящие в заведении еду официанты.

В ноябре минувшего года Смольянинов признался, что выступает со своей группой в переходах, чтобы зарабатывать себе на жизнь. Звезда отметил, что познакомился с ее участниками полгода назад.

Ранее народный артист РФ Юрий Назаров объяснил, почему Артур Смольянинов* вместе с другими уехавшими из страны артистами делает русофобские заявления.

Также актер Никита Высоцкий рассказал, что «протянет руку» уехавшему из России Смольянинову*.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)