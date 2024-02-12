«Руку протяну, где бы его ни встретил»: Никита Высоцкий высказался об уехавшем из РФ Смольянинове*

Актер Никита Высоцкий заявил, что готов протянуть руку уехавшему из России коллеге Артуру Смольянинову*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он подчеркнул, что не согласен с его позицией, но отворачиваться от него не собирается.

После скандальных высказываний об отечественных звездах и стране исполнитель одной из ролей в «9 роте» перебрался в Прибалтику, где и живет до сих пор. Многие его товарищи предпочли разорвать с ним связь из-за его взглядов. Однако некоторые все же оказались не готовы полностью вычеркнуть его из своей жизни. Среди них Никита Высоцкий. Он не скрывает, что не поддерживает Артура* и считает, что он просто ошибается.

«Я ему руку протяну, где бы его ни встретил. Хоть и категорически с ним не согласен. Но я с ним работал, знаю, что у него отвратительный характер, отвратительный… С ним очень неприятно бывает», - признался кинодеятель в «Эмпатии Манучи» на YouTube.

Напомним, что недавно Артур Смольянинов* стал жертвой пранка блогеров Вована и Лексуса. Во время разговора он выразил готовность тайно выступить перед ВСУ. Также он признался, что стал никому не нужен.

Ранее актер из «9 роты» Сослан Фидаров признал смешными угрозы Артура Смольянинова* в свой адрес.

*(Признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)