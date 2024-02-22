«Либеральная гниль»: Назаров высказался о русофобии уехавших из страны артистов

Народный артист РФ Юрий Назаров объяснил, почему некоторые уехавшие из страны звезды делают русофобские заявления. Об этом пишет aif.ru.

По словам Назарова, отличившиеся особой русофобией актер Артур Смольянинов*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и юморист Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ) сформировались как личности в период распада Советского Союза, когда были «преданы все идеалы и устои страны».

«Юному поколению тогда внедрили в мозги, что русские – тупари и недоделки, хорошим многие годы провозглашалось все американское. Поэтому немудрено, что молодежь того времени покрылась либеральной гнилью», – заявил актер.

Народный артист РФ отметил, что критикующие свою родную страну за границей знаменитости страдают «холопским недугом» и способны на многое, чтобы получить признание на Западе. Он назвал их предателями, считающими, что следует поклоняться США, как это было и во время распада СССР. При этом Назаров такого поведения не понимает, поскольку любит Родину и помнит историю.

Ранее Юрий Назаров назвал причину отъезда Аллы Пугачевой из России.

*(признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)