Уехавший из РФ актер Артур Смольянинов* выступает в ресторанах Латвии за 50 евро

Уехавший из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) выступает в ресторанах Латвии за 50 евро. Об этом сообщает Telegram-канал Хуже и не скажешь.

По информации источника, после отъезда из России актер нашел новый способ заработка. Теперь он выступает вместе с художником Андреем Бильжо в ресторанах Латвии. Они рассуждают на тему нравственности за 50 евро.

Напомним, что Смольянинов* уже несколько лет не проживает на территории РФ. Он пытается построить карьеру за рубежом, однако о наличии крупных проектов говорить не приходится.

Ранее кинокритик Александр Семенюк высказался о судьбе Смольянинова* в Латвии. По мнению Александра, актер может лишиться заработка и повторить судьбу Чулпан Хаматовой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что бывшая звезда «Вечернего Урганта» Дмитрий Романов намерен получить гражданство Румынии.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга