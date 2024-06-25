Бывшая звезда «Вечернего Урганта» намерен получить гражданство Румынии

Уехавший из РФ комик и бывшая звезда телешоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов сообщил, что подал документы на получение паспорта Румынии. Об этом он рассказал в ходе прямой трансляции, запись которой опубликована на YouTube.

«Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — заявил юморист.

Романов уточнил, что заявку рассмотрят в течение нескольких лет. Шоумен отметил, что пока получает гражданства лишь тех стран, с которыми как-либо связан. Недавно комик сделал ДНК-тест, с помощью которого узнал, что является румыном на 17%, его прадед был оттуда.

В 2018-м Романов ушел с ТНТ и прекратил принимать участие в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год юморист вел рубрику «Светский исход» в телешоу «Вечерний Ургант».

В июле прошлого года артист объявил о получении гражданства Израиля. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

Ранее журналистка Ксения Собчак вместе с сыном сфотографировалась с «космонавтом» и флагом РФ.