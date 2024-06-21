«Будут за это отвечать»: раскрыта дальнейшая судьба Молочникова и Смольянинова* в Латвии

В ближайшее время сбежавшие из России актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и режиссер Александр Молочников могут разделить участь Чулпан Хаматовой и лишиться заработков в Латвии. Такое мнение выразил кинокритик Александр Семенюк.

Смольянинов* уже несколько лет пытается выступать в латвийских барах, а недавно в Ригу из США прибыл Молочников в надежде заработать на мастер-классах.

«У Смольянинова* и Молочникова нет никаких шансов в Латвии. В Прибалтике, очевидно, принято решение, чтобы русский язык там вообще не звучал. У этих деятелей нет шансов даже на русофобский вариант творчества», – сказал Семенюк в беседе с Абзацем.

Как пояснил кинокритик, сбежавшие в Латвию российские деятели культуры попали под волну ужесточения русофобских настроений в странах Прибалтики.

«Это их проблема. Они прокляли свою Родину. Теперь будут за это отвечать», - сказал Семенюк.

Он также назвал Смольянинова* посредственным актером, который совершенно не умеет перевоплощаться. При этом у Молочникова, по мнению критика, есть единственное достоинство - он умеет эпатировать.

Ранее публицист и писатель Дмитрий Лекух заявил, что география сбежавших за границу творческих деятелей вскоре кардинально изменится, и они сфокусируются на Франции, Германии, Великобритании и Италии. Артисты, у которых денег поменьше, попытаются осесть в Молдавии и Армении.

*Признан иностранным агентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга