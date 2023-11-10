Уехавший из РФ 21-летний блогер Даня Милохин зарабатывает миллион рублей в месяц. Об этом стало известно из эфира шоу «БеС Комментариев».

В августе 2023 года фигуристке Евгении Медведевой удалось взять интервью у Милохина. Спустя несколько месяцев в Сети появился откровенный диалог спортсменки и блогера.

Медведева поинтересовалась у Милохина, какую сумму он зарабатывает в месяц. К слову, ответ знаменитости не заставил себя ждать. Как выяснилось, ежемесячная прибыль Дани — 10 тысяч долларов.

«10 тысяч долларов — миллион рублей. Может, и чуть больше. Бывает, ничего и не приходит, на самом деле», — высказался блогер.

Милохин добавил, что он зарабатывает на рекламе в соцсети. За одну публикацию в личном блоге Даня получает 700 тысяч.

Напомним, что после скандального отъезда из РФ блогер обосновался в ОАЭ. Однако даже там у Милохина возникли проблемы. В соцсети он рассказал, что попал в тюрьму в Дубае. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что актеры Диана Пожарская и Иван Янковский впервые за долгое время вышли в свет.