Уехавший из РФ 21-летний блогер Даня Милохин попал в тюрьму в ОАЭ. Об этом сообщает Экспресс газета со ссылкой на личный блог знаменитости.

После скандального отъезда из Москвы юноша обосновался в Дубае. Однако даже там у Милохина возникли проблемы. В соцсети Даня рассказал, что провел в тюрьме ОАЭ целую ночь.

Как выяснилось, местные полицейские остановили блогера за вождение без прав. Кроме того, Милохин сидел за рулем авто, у которого цвет был не зарегистрирован. За это его отправили в тюрьму. По словам юноши, с ним «ничего страшного» не произошло.

«Поспал ночь в клетке со светом. Покушал макарошки, но заплатил штраф за вождение без прав 750 тысяч рублей», — высказался Даня.

По словам блогера, он вынес урок из ситуации: теперь водительские права всегда при нем.

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