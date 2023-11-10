Актеры Диана Пожарская и Иван Янковский впервые за долгое время вышли в свет. Об этом сообщает издание «Peopletalk.ru».

В Москве состоялась премьера сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Иван Янковский, сыгравший главную роль.

Янковский пришел на премьеру не один, а в компании супруги. Для выхода в свет пара выбрала строгий образ. Пожарская отдала предпочтение короткому черному платью и туфлям на высоких каблуках. Актриса была с распущенными волосами, а ее образ дополнила красная помада. Янковский надел брючный костюм, сочетающийся с платьем возлюбленной. Сообщается, что из-за отросшей бороды Ивана трудно было узнать.

По сюжету, герой Янковского вернулся из Афганистана и осознал, что попал в новый мир. Преодолев жизненные трудности, он стал авторитетом на районе.

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