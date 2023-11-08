Mash: певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену за 500 тысяч долларов

Певица Алла Пугачева планирует вернуться на сцену за 500 тысяч долларов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, артистка решила подзаработать в период новогодних праздников. Продюсеры ищут ей музыкантов для выступлений и обновляют райдер. Теперь гонорар Пугачевой составляет 500 тысяч долларов.

Ценник за появление знаменитости поднялся на 150 тысяч долларов. В 2020 году исполнительница хита «Арлекино» требовала за выступление 350 тысяч долларов без учета дороги и проживания.

Известно, что певица готова выступить на Кипре и в Дубае. Кроме того, она не отказывается от мероприятий в Москве. При этом ей важно, чтобы организаторы обеспечили комфортные условия для приезда в РФ. Пугачева хочет, чтобы ее возвращение осталось в тайне и не попало в СМИ.

Ранее музыкальный обозреватель заявил, что Алла Пугачева не влияла на российский шоу-бизнес. Подробности смотрите в этой статье.