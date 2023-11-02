Танцовщица в ночном клубе: уехавший из РФ Милохин рассекретил новую возлюбленную

21-летний блогер Даня Милохин устроил свидание с поклонницей в Дубае. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

После скандального отъезда из РФ Милохин обосновался в ОАЭ. Там 21-летний юноша задумался о новой жизни. Милохин долгое время был одинок, однако недавно он представил публике новую избранницу. Возлюбленной Дани стала 18-летняя Василиса, которая является его давней поклонницей.

Как выяснилось, молодые люди вместе отпраздновали Хэллоуин. Блогер пришел на свидание в образе Джокера и подарил спутнице цветы и мягкую игрушку. По словам Дани, он впервые нервничал перед встречей с девушкой.

«Я умею знакомиться с девушками, не раз это делал, но здесь чего-то страшновато. Со мной впервые такое», — высказался Милохин.

Как выяснилось, блогер нашел спутницу на сайте знакомств. Василиса работает танцовщицей в ночном клубе и в прошлом занималась гимнастикой.

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