Уехавший актер Дмитрий Назаров ликвидировал последний бизнес в России. Об этом сообщает «Постньюс».

После начала СВО звезда «Кухни» уехал из России во Францию, осудив политическую обстановку. Как сообщает «Постньюс», на сегодняшний день у актера не осталось ни одного источника дохода в РФ. В начале июля налоговая закрыла бизнес Дмитрия, связанный с «деятельностью в области художественного творчества». Актер выступил инициатором ликвидации фирмы.

Как пишет источник, предприятие было открыто еще в 2007 году и успело принести артисту почти 7 млн рублей — почти треть от этой суммы составили контракты с Московской государственной академической филармонией. Последний из них датируется октябрем 2022 года.

Ранее Яна Поплавская рассказала, что случилось с Дмитрием Назаровым за границей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певица Алсу решила ликвидировать свое концертное агентство из-за убытков.