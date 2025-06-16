«Он оказался никому не нужен»: Поплавская рассказала, что случилось с Дмитрием Назаровым за границей

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская назвала уехавшего из России Дмитрия Назарова хорошим актером, который совершил большую ошибку и стал никому не нужен.

По мнению звезды фильма «Про Красную Шапочку», причиной провала Назарова за границей стало незнание иностранных языков. Актер навсегда останется иноязычным в любой другой стране мира, а это огромный минус для профессии.

«Он оказался действительно никому не нужен по одной простой причине, что язык — это якорь. Это якорь, который тебя держит, и ты никуда от этого не денешься», - сказала Поплавская в беседе с aif.ru.

Актриса выразила уверенность, что это самое страшное наказание для сбежавших из России артистов, которые рассчитывали построить успешную карьеру на Западе.

Ранее Дмитрий Назаров заявил, что собирается вернуться в Россию. По его словам, он приедет в Москву после окончания специальной военной операции (СВО) и будет пьяным, хотя не употребляет алкоголь последние 15 лет. Он также заверил, что ни разу не говорил плохо об армии.