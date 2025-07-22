Певица Алсу ликвидирует свой последний бизнес в России. Она 24 года владела концертным агентством.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, стартовала процедура ликвидации ООО «Эксклюзив Арт». С 2014 года компания не приносила Алсу прибыли.

В 2023 году убыток агентства составил 2,6 миллиона рублей. В тот же год фирме заблокировали счета.

Документы о ликвидации концертного агентства были зарегистрированы 21 июля.

Ранее сообщалось, что Алсу за три месяца до развода с бизнесменом Яном Абрамовым продала четырехэтажный особняк на Рублевке за сотни миллионов рублей. Кадастровая стоимость объекта при последней оценке составляла почти 300 миллионов рублей, но сейчас она превышает миллиард.