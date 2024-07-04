Уехавший актер Артур Смольянинов* оставил в России долг в 164 тысячи рублей

Уехавший актер Артур Смольянинов* (признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставил в РФ долг в 164 тысячи рублей по кредитам. Об этом сообщает РИА Новости.

В распоряжение источника попали документы, согласно которым у актера остались в России долги по кредитам и невыплаченным штрафам. Общая сумма долга — 164 тысячи рублей, из них 100 тысяч — задолженность по кредиту, 30 тысяч — неоплаченный штраф за дискредитацию российской армии, полученный в октябре 2022 года. Также за ним числятся 14 штрафов ГИБДД. Последние взыскания Смольянинов* получил в 2023 и 2024 годах.

Ранее мы писали, что уехавший из РФ актер Артур Смольянинов* выступает в ресторанах Латвии за 50 евро. Он рассуждает на тему нравственности. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Иван Дорн не приезжает на Украину из-за страха получить повестку.

*признан иноагентом на территории РФ, внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга