Певец Иван Дорн заявил, что не приезжает на Украину из-за страха получить повестку

Родившийся в Челябинске, но переехавший на Украину певец Иван Дорн, которому на 50 лет запретили въезд в РФ, рассказал, почему два года не приезжает на новую родину. Он боится получить повестку о мобилизации.

Дорн заявил, что на Украину «несложно» приехать.

«Вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который подпадает под мобилизацию», - заявил он. Фрагмент соответствующего интервью привел Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Исполнитель хита «Бигуди» заявил, что даже будучи за границей остается украинским артистом.

«Всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом, топлю за Украину, при этом со своим нарративом и свободолюбивым контекстом», - сказал Дорн.

Ранее сообщалось, что 10 лет назад за выступление в новогоднем концерте в ресторане Москвы Дорн запросил гонорар в размере 100 тыс. евро. При этом с певцом были проблемы во время выступления и после него. Менеджмент артиста назвал публику неблагодарной и требовал доплаты.