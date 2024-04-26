Уехавшие в США барды Никитины ответили на претензии поэтессы Юнны Мориц
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Переехавшие в США барды Сергей и Татьяна Никитины ответили на слова поэтессы Юнны Мориц о том, что они никогда не сообщают на концертах, на чьи стихи исполняют песни, так как «боятся подпортить свою русофобную репутацию на Западе».
«Никогда не забываем объявлять поэтов, стихи которых мы поём», — заявили в комментарии ИА Регнум Татьяна и Сергей.
При этом они категорически отказались комментировать свое отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО.
Ранее барды отказались участвовать в фестивале «Возраст счастья», который устраивает в Черногории актриса Чулпан Хаматова, чтобы собрать деньги на поддержку Украины.
Они приняли такое решение вскоре после общественного резонанса в России и угрозы Мориц запретить им исполнять песни на свои стихи, среди которых «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет» и другие.