Уехавшие в США барды Никитины ответили на претензии поэтессы Юнны Мориц

Переехавшие в США барды Сергей и Татьяна Никитины ответили на слова поэтессы Юнны Мориц о том, что они никогда не сообщают на концертах, на чьи стихи исполняют песни, так как «боятся подпортить свою русофобную репутацию на Западе».

«Никогда не забываем объявлять поэтов, стихи которых мы поём», — заявили в комментарии ИА Регнум Татьяна и Сергей.

При этом они категорически отказались комментировать свое отношение к спонсированию ВСУ и поделиться позицией об СВО.

Ранее барды отказались участвовать в фестивале «Возраст счастья», который устраивает в Черногории актриса Чулпан Хаматова, чтобы собрать деньги на поддержку Украины.

Они приняли такое решение вскоре после общественного резонанса в России и угрозы Мориц запретить им исполнять песни на свои стихи, среди которых «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет» и другие.