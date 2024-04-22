Спонсирующим ВСУ бардам Никитиным запретят исполнять песню «Собака бывает кусачей» и другие хиты

Российская поэтесса Юнна Мориц намерена запретить поддерживающим Украину бардам Сергею и Татьяне Никитиным исполнять песни, написанные на её стихи.

«Команда юристов работает над тем, чтобы запретить Никитиным по всему миру исполнять песни на мои стихи», — сообщила ИА Регнум 86-летняя поэтесса.

Юнна Мориц приняла такое решение после появившейся в СМИ информации о том, что Никитины собираются выступить на фестивале актрисы Чулпан Хаматовой в Черногории. Все вырученные средства организаторы передадут на поддержку ВСУ.

Сами барды в 2022 году эмигрировали в США. В России они известны по хитам «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» режиссера Владимира Меньшова и «Если у вас нету тети…» из «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова.

Юнна Мориц является автором знаменитых песен «Большой секрет для маленькой компании», «Собака бывает кусачей», «Сильнее кошки зверя нет» и других.

Напомним, на фестивале в Черногории на одну сцену с Никитиными выйдут уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова, поэтесса Вера Полозкова, певица Манижа, выразившая сочувствие атаковавшим «Крокус Сити Холл» террористам, и ряд признанных в России иноагенами деятелей.

Ранее актриса Яна Поплавская обвинила бардов Никитиных в перечислении гонораров на помощь ВСУ. Они осудили начало СВО и сразу же перебрались в Америку к своему сыну. Как подчеркнула Поплавская, семейная пара занимается записью роликов для антироссийской организации, созданной писателем Борисом Акуниным* (Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

*Признан иностранным агентом в России, внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.