Барды Сергей и Татьяна Никитины пропали с афиши концерта поэта Юрия Визбора. Об этом сообщает ИА Регнум.

В июне 2024 года в Москве должен состояться концерт в честь 90-летия Визбора. Еще недавно имена бардов присутствовали на афише мероприятия, однако на сегодняшний день они отсутствуют в списке артистов.

Также ИА Регунм обратил внимание, что на сайте музыкантов было опубликовано обращение, опровергающее обвинения в финансировании ВСУ. В качестве подтверждения своих слов Никитины отказались от фестиваля Чулпан Хаматовой «Возраст счастья». Их имена пропали с афиши.

«Мы за всю свою жизнь не накопили больших денег, но заработали уважение многих соотечественников и репутацию не худших граждан России. Этим мы реально дорожим», — высказались музыканты.

По словам Никитиных, они никогда не пели «в угоду политике» и всегда ценили порядочность.

Кроме того, пара объяснила свой отъезд из страны. Музыканты отметили, что в конце девяностых годов их сын переехал в США, поэтому они часто его навещают.

Ранее сообщалось, что поэтесса Юнна Мориц намерена запретить бардам Сергею и Татьяне Никитиным исполнять песни, написанные на её стихи. Подробности читайте здесь.