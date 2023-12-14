Уехавшие из РФ Максим Галкин* и Лайма Вайкуле выступили в Латвии на юбилее олигарха

Уехавшие из РФ Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и Лайма Вайкуле выступили в Латвии на юбилее олигарха. Об этом сообщает Telegram-канал Diana Spletni Live.

На мероприятии юморист выступил в роли ведущего. Весь вечер он признавался в любви стране и ее языку. Примечательно, что на торжестве появилась и Вайкуле.

Юморист и певица исполнили для юбиляра композицию «Листья желтые» на латышском языке. По информации источника, супруг Аллы Пугачевой не попадал в ноты, чем вызвал смех зрителей. Из-за этого Вайкуле прямо во время выступления попросила его замолчать, чтобы продолжить выступление самостоятельно. Отмечается, что комик растерялся после такого поворота событий.

Ранее мы писали о том, что на Лайму Вайкуле могут завести уголовное дело по инициативе русских олигархов. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Анита Цой хочет женить сына на чемпионке Азии по гимнастике.

*признан иноагентом на территории РФ