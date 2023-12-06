«На несколько уголовных статей наговорила»: что ждет Лайму Вайкуле после возвращения в Россию

Олигархи Рублевки устроили бойкот не только певице Алле Пугачевой, но и ее подруге Лайме Вайкуле. Причем, если в случае с Примадонной они просто не хотят звать ее на корпоративы, то латвийскую артистку у них есть желание посадить, поэтому они думают над инициированием уголовного дела.

О том, что миллионеры России выступили против Лаймы, рассказала светская львица Алена Кравец. Она заявила, что олигархи, которые раньше с удовольствием звали вокалистку к себе, теперь настроены к ней крайне враждебно. А все из-за того, что она сделала и сказала за последние два года.

«Как мне сказали мои адвокаты, она себе уже на несколько уголовных статей в России наговорила и наделала», - отметила Кравец в беседе с aif.ru.

Кроме того, светская львица подчеркнула, что все угрозы воплотятся, если Вайкуле подумает приехать в Россию ради заработков. По ее словам, в этом случае бизнес-элита сделает все, чтобы певица понесла уголовное наказание.

Напомним, что Лайма Вайкуле действительно сделала несколько весьма шокирующих высказываний. Например, она делилась, что считает, что у русских плохая генетика. Якобы лучшие уже давно умерли и остались только худшие из представителей народа. Также исполнительница поддержала снос Памятника воинам Советской Армии в 2022 году.

Ранее поэт Лаймы Вайкуле объяснил заявления певицы страхом потерять имущество в Латвии.