«Уже присмотрела девушку»: Анита Цой нашла невесту для сына

52-летняя певица Анита Цой собирается стать бабушкой. Она хочет женить своего единственного сына и даже подыскала ему будущую избранницу.

31-летний сын артистки пока холост, но его мама упорно хочет это исправить. По ее словам, любая девушка может стать ее снохой. Но на примете у Аниты есть одна партия.

Подходящую кандидатуру Цой увидела в социальных сетях.

«Уже присмотрела девушку из хорошей семьи. Мама у нее косметолог. Девушка сама чемпионка Азии по гимнастике», — цитирует ее Teleprogramma.pro.

Пока Анатолий не встречался с девушкой, но Анита намерена им организовать первую встречу. Не уточняется, когда именно он увидится с будущей невестой. Певица даже обещает научить готовке будущую сноху.

Напомним, ранее Анита Цой рассказала, как набрала лишний вес из-за Лолиты Милявской. Она воспользовалась диетой, которую ей посоветовала певица.