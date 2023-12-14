«Уже присмотрела девушку»: Анита Цой нашла невесту для сына
Певица Анита Цой хочет женить сына на чемпионке Азии по гимнастике.
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52-летняя певица Анита Цой собирается стать бабушкой. Она хочет женить своего единственного сына и даже подыскала ему будущую избранницу.
31-летний сын артистки пока холост, но его мама упорно хочет это исправить. По ее словам, любая девушка может стать ее снохой. Но на примете у Аниты есть одна партия.
Подходящую кандидатуру Цой увидела в социальных сетях.
«Уже присмотрела девушку из хорошей семьи. Мама у нее косметолог. Девушка сама чемпионка Азии по гимнастике», — цитирует ее Teleprogramma.pro.
Пока Анатолий не встречался с девушкой, но Анита намерена им организовать первую встречу. Не уточняется, когда именно он увидится с будущей невестой. Певица даже обещает научить готовке будущую сноху.
Напомним, ранее Анита Цой рассказала, как набрала лишний вес из-за Лолиты Милявской. Она воспользовалась диетой, которую ей посоветовала певица.