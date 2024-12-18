Уехавшая в США дочь Машкова назвала условие для возвращения в Россию

Актриса Мария Машкова заявила, что боится возвращаться в Россию из-за детей. Об этом стало известно в эфире шоу Radio Van.

По словам Машковой, она никогда не хотела жить в Америке. На переезде настоял ее супруг, который хотел американское гражданство для семьи. Актриса договорилась с мужем, что та будет жить на две страны, продолжая работать в России. Однако, оказавшись в Америке, ее супруг захотел вернуться домой: семья даже мечтала о загородном доме.

«Еще полгода, и мы бы вернулись», — заявила дочь Владимира Машкова.

Однако после 2022 года актриса осудила политическую ситуацию в России, и это закрыло ей дорогу домой. Теперь она боится возвращаться в страну, ссылаясь на маленьких детей.

«У меня двое детей. Нет, если бы я могла вырвать сердце, я бы вернулась в Россию», — высказалась знаменитость.

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