Чулпан Хаматова представила новый спектакль со своим участием после увольнения. Актриса рассказала о постановке в соцсети.

В середине 2024 года Чулпан осталась без работы в Латвии. По местным законам, актриса больше не могла проживать в стране, несмотря на наличие недвижимости. Долгое время про Хаматову не было слышно, но на днях она вышла на связь и рассказала о новом проекте. Как выяснилось, в начале 2025 года Чулпан выйдет на сцену в Лондоне с постановкой «Искупление», где ее партнершей станет Юлия Ауг. Премьера спектакля прошла в начале декабря в Эстонии, а затем в Латвии.

В январе Чулпан поедет в Великобританию с гастролями.

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