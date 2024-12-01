«Я не знаю, как жить дальше»: Мария Машкова заявила о проблемах с работой после эмиграции в США

Актриса Мария Машкова, уехавшая из России в 2022 году, призналась, что ей «до сих пор тяжело» зарабатывать в США. Дочь Владимира Машкова заявила, что решила прекратить ставить спектакли на русском языке и пытается работать в американских проектах. Об этом пишет Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

По словам Марии Машковой, из-за проблем с заработком после переезда в США она уже «не знает, как жить дальше». Актриса заявила, что перестанет ставить русскоязычные спектакли, назвав постановку «Надеждины» «финальным разговором». При этом артистка призналась, что она также все еще не может найти работу в театре за рубежом, поэтому она даже думает об освоении новой профессии.

«Я не знаю, как жить дальше, я не знаю, как работать дальше. Спектакль на русском языке, мне кажется, я ставить больше не буду. Я не буду говорить „никогда“, но сейчас у меня есть такое понимание, что, скорее всего, „Надеждины“ — это мой финальный разговор с русскоязычной аудиторией. <…> Я продолжаю работать и пробоваться в американские проекты, но тут немного не от меня зависит. <…> Я предполагаю, что мне придется освоить новую профессию», — поделилась Мария Машкова.

Вместе с тем знаменитость не исключила, что сможет вернуться к работе над русскоязычными постановками, «если вдруг что-то появится», но на данный момент «такого материала нет».

Напомним, в 2022 году Мария Машкова покинула Россию и окончательно переехала в США после долгих лет жизни на две страны. Актриса признавалась, что она «по-прежнему считает себя частью России», но уже не думает о возвращении в страну, поскольку больше «не питает иллюзий».

Ранее сообщалось о том, что Мария Машкова призналась в страхе перед своим будущим в эмиграции.