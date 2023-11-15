Уехавшая в США 52-летняя Кристина Орбакайте продолжает зарабатывать на россиянах. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Кристина Орбакайте уже давно проживает в США. Несмотря на это, она не оборвала связи с РФ и по-прежнему здесь зарабатывает.

По информации источника, в косметических магазинах продолжается торговля духами, выпущенными певицей в 2022 году. Более того, на днях Кристина сообщила о производстве нового формата продукции. Орбакайте отметила, что теперь россияне могут приобрести тревел-версию ее парфюма.

Ранее была названа причина, из-за которой Кристина Орбакайте отказалась от выступлений в России. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Алла Пугачева отказалась от выступления за 500 тысяч евро из-за проблем со здоровьем. Известно, что артистка выступит на новогоднем корпоративе только в одной стране.