Кристина Орбакайте отказалась от выступлений в России: в чем причина

Популярная исполнительница Кристина Орбакайте не появится в новогодних шоу, которые традиционно показывают российским зрителям. Артистка переехала в Нью-Йорк с мужем и дочерью, но иногда приезжает. Правда, в праздничных концертах не заявлена. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Старшая дочь Аллы Пугачевой обрела огромную популярность, активно гастролировала и снималась в кино, но предпочла жить в другой стране. В Америку переехал и ее старший сын Никита Пресняков со своей женой. А наследник Дени Байсаров скрывает свое местоположение, но в России его тоже давно не видели.

Поклонники поп-дивы были расстроены, когда узнали, что Орбакайте нет в списке участников новогодних концертов. Kp.ru пишет, что в декабре будет «Песня года», но без Кристины Орбакайте. А ведь когда-то она входила в число постоянных участников шоу.

СМИ пишут, что в этот раз Кристина отказалась от съемок, не объясняя причину. Некоторые полагают, что в ближайшее время она не планирует приезжать в Россию.

Ранее проживающая в Соединенных Штатах певица Кристина Орбакайте сделала важное обращение к подписчикам. Знаменитость предупредила всех, что от ее имени стали совершать звонки мошенники. Они используют голос звезды в своих преступных целях.