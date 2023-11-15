Певица Алла Пугачева отказалась от выступления за 500 тысяч евро из-за проблем со здоровьем. Об этом изданию Кp.ru рассказал промоутер Сергей Лавров.

По информации СМИ, артистка готова выступить на новогодних корпоративах за рекордный гонорар. За свое появление на мероприятии она требует 500 тысяч евро. Лавров подтвердил подобные сообщения, заявив: «Пугачевой нужны деньги». По его словам, у певицы только на содержание замка уходит миллион рублей в месяц.

Дубай — самая распространенная локация для корпоративов. Однако Лавров усомнился, что публике из ОАЭ стоит надеяться на визит Пугачевой. Как выяснилось, артистку уже звали туда за 500 тысяч евро, однако она отказалась, сославшись на плохое самочувствие.

«Там слишком жарко для нее. Также у певицы аэрофобия, она летает лишь в крайнем случае. Думаю, ее максимум уговорят на корпоратив в Латвии», — высказался Сергей.

Ранее мы писали о том, что на замок 74-летней певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь найден покупатель. Подробности смотрите в этой статье.

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