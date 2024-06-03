Уехавшая в Лондон дочь Ирины Салтыковой ликвидировала бизнес в России

Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса ликвидировала бизнес в РФ через год после переезда в Лондон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

36-летняя артистка в Великобритании работает под псевдонимом Alissa Salt. ИП в РФ она открыла в 2019 году, а спустя пять лет избавилась от юридического лица.

Напомним, у Ирины Салтыковой единственная дочь от бывшего супруга, певца Виктора Салтыкова. Известно, что 36-летняя Алиса большую часть своей жизни прожила за границей.

Ранее супруг Лаймы Вайкуле рассказал, что группа «Би-2» выступит на ее фестивале «Рандеву».

Также артист Гоша Куценко объяснил, за что уважает провинциальных актеров. Вдобавок знаменитость отметил, что гастроли в российских регионах служат для него отдыхом.