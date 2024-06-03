Опубликовано 03 июня 2024, 15:12
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Уехавшая в Лондон дочь Ирины Салтыковой ликвидировала бизнес в России
Mash: уехавшая в Лондон дочь певицы Ирины Салтыковой закрыла бизнес в РФ.
© Lomohov Anatoly/East News
Дочь певицы Ирины Салтыковой Алиса ликвидировала бизнес в РФ через год после переезда в Лондон. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
36-летняя артистка в Великобритании работает под псевдонимом Alissa Salt. ИП в РФ она открыла в 2019 году, а спустя пять лет избавилась от юридического лица.
Напомним, у Ирины Салтыковой единственная дочь от бывшего супруга, певца Виктора Салтыкова. Известно, что 36-летняя Алиса большую часть своей жизни прожила за границей.
Ранее супруг Лаймы Вайкуле рассказал, что группа «Би-2» выступит на ее фестивале «Рандеву».
Также артист Гоша Куценко объяснил, за что уважает провинциальных актеров. Вдобавок знаменитость отметил, что гастроли в российских регионах служат для него отдыхом.