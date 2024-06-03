Муж Лаймы Вайкуле заявил, что группа «Би-2» выступит на ее фестивале «Рандеву». Об этом сообщает «Абзац».

3 июня 2024 года артист группы «Би-2» заявил, что предложил Вайкуле исполнить хит «Мой рок-н-ролл» на ее фестивале, но получил отказ. Лайму не устроило, что когда-то коллектив исполнял композицию с Юлией Чичериной, имеющей патриотическую позицию. Как выяснилось, певица попросила музыкантов выбрать другой трек для выступления. Андрей Латковский, муж Вайкуле, подтвердил предстоящее сотрудничество артистов. При этом он не стал раскрывать, какую песню исполнит «Би-2» на фестивале.

«Это одна из песен, с которой они давно работают. Они в афише, они обязательно выступят на фестивале «Рандеву»», — высказался супруг Лаймы.

Отметим, что сама Лайма никак не комментировала предстоящий фестиваль «Рандеву»

Ранее сообщалось, что уехавшая из РФ Лайма Вайкуле напугала поклонников асимметричными чертами лица. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что певице Алле Пугачевой запретили въезд на Мальдивы.