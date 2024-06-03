Заслуженный артист России Гоша Куценко объяснил, за что уважает провинциальных актеров. Его слова приводит aif.ru.

«Я с уважением и почтением отношусь к тем актерам, в гримерках которых мы сидим во время гастролей. Думаю, они-то и есть настоящие актеры», — заявил актер.

Куценко подчеркнул, что и сам активно работает в театре, ежемесячно принимая участие в десяти спектаклях. В то же время гастроли в российских регионах звезда называет отдыхом.

«А вообще для меня провинция — это благодарные зрители. Москва, конечно, это купеческий город, я её люблю, но москвичи приходят на спектакль, думая о том, что будет завтра. А в других городах для людей поход в театр — это праздник», — заключил он.

Ранее Гоша Куценко признался, что начал карьеру актера из-за влюбленности в актрису Веру Сотникову.

Также Куценко рассказал, что вынужден скрывать ожог кожи головы под кепкой.