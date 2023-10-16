Уехавшая певица Светлана Лобода продолжает зарабатывать на россиянах

40-летняя певица Светлана Лобода выступила перед россиянами в Дубае. Об этом сообщает Telegram-канал «НЕОПРА, БЛИН!».

Светлана Лобода уже больше года не проживает в РФ. Исполнительница хита «К черту любовь» обосновалась за границей и начала карьеру с нуля. После отъезда из страны Светлана стала оставлять гневные комментарии в адрес россиян. Но, несмотря на это, на днях она выступила на корпоративе перед русскоязычной публикой.

Лободу пригласили в Дубай на день рождения обеспеченной россиянки. По информации источника, торжество состоялось в элитном отеле в обстановке роскоши. На празднике Светлана исполнила нашумевшие хиты. Речь идет про такие песни, как «Пуля — дура», «К черту любовь», «Твои глаза» и т.д.

Также на корпоративе выступил певец Араш.

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