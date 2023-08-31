Композитор Влади сообщил, что Лобода подделала его подпись в рабочем договоре

Композитор Олег Влади сообщил, что Светлана Лобода подделала его подпись в рабочем договоре. Знаменитость рассказал о судах с певицей из-за нарушения авторских прав изданию StarHit.

По словам Олега, конфликт с артисткой из-за хита «К черту любовь» начался еще во время пандемии. Он стал замечать, что его имя «не указали в титрах то в одной передаче, то в другой». Редакторы шоу, объясняя ситуацию, ссылались на договор между Олегом и Светланой, по которому они могли не указывать композитора. Ознакомившись с документом, Влади осознал, что он липовый и его подпись является подделанной.

«Мне хотелось просто справедливости, чтобы было признание факта нарушения. Именно этим мы сейчас вплотную заняты достаточно успешно», — высказался композитор.

К слову, сама певица никак не комментирует скандал с Олегом.

Ранее мы писали о том, что Светлана Лобода отказалась выходить на сцену вместе с Валерием Меладзе. Подробности смотрите в этой статье.

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