Уехавшая из России Рита Дакота готовится стать мамой

34-летняя певица Рита Дакота взяла аскезу на 2,5 года из-за планов родить ребенка. Об этом ее муж сообщил в соцсети.

Федор Белогай заявил, что певица отказалась от вредных привычек на 2,5 года. Как выяснилось, супруги мечтают стать родителями и уже сейчас заботятся о здоровье будущего малыша.

«Рита сегодня последний день пьет пиво, потому что мы потом детей заводим. Ей потом долго нельзя будет. Так что можно сказать, что мы запечатлели последнюю бутылку пива Риты», — высказался Федор.

Напомним, Рита и Федор узаконили отношения в мае 2023 года в Москве. Они приехали на роспись на самокатах, отказавшись от праздничной одежды в пользу спортивной.

На данный момент пара не проживает на территории России.

Ранее певица Рита Дакота заявила, что в ближайшем времени не будет выступать в России. Она сосредоточена на концертах в Азии. Подробности читайте в этой новости.

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